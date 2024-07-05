«Кристал Пэлас» получит за Олисе 53 миллиона евро

Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы получат за 22-летнего француза 53 миллиона евро и 5 миллионов евро за медосмотр.

Олисе выступает за «Кристал Пэлас» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.