«Кристал Пэлас» подпишет Нкетиа из «Арсенала»
Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа близок к переходу в «Кристал Пэлас», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «орлы» заплатят за 25-летнего англичанина 35 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до лета 2029 года.
Нкетиа — воспитанник «Арсенала». В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 37 матчах «канониров», забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
11
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|2
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Дэн Берн
Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|2
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