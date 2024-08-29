«Кристал Пэлас» подпишет Нкетиа из «Арсенала»

Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа близок к переходу в «Кристал Пэлас», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «орлы» заплатят за 25-летнего англичанина 35 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до лета 2029 года.

Нкетиа — воспитанник «Арсенала». В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 37 матчах «канониров», забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.