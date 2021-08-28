«Кристал Пэлас» подписал Уилла Хьюза из «Уотфорда»
«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Уилла Хьюза, права на которого ранее принадлежали «Уотфорду».
26-летний англичанин подписал с «орлами» полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие три года.
В прошлом сезоне Уилл Хьюз провел 30 поединков в чемпионшипе, в которых забил два мяча и заработал 7 предупреждений.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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