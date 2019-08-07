"Кристал Пэлас" отверг очередное предложения "Эвертона" по Заа

"Кристал Пэлас" и "Эвертон" продолжают вести переговоры относительно трансфера нападающего Вильфрида Заа. "Ириски" предлагали за 26-летнего ивуарийца 70 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Sky Sports. Также в качестве компенсации они готовы отдать "Пэласу" полузащитника Джеймса Маккарти и нападающего Дженка Тосуна.

Однако "орлы" отвергли это предложение. Клуб хочет получить не меньше 80 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Заа в 36 матчах забил 10 мячей и сделал 10 голевых передач. На счету 28-летнего Тосуна 3 гола и 3 передачи в 25 встречах. В активе 28-летнего Маккарти лишь одна встреча в составе "Эвертона" в сезоне-2018/19.