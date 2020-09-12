«Кристал Пэлас» одолел «Саутгемптон». Победный гол забил Заа
Гол нападающего Вильфрида Заа принес «Кристал Пэлас» победу в матче 1-го тура АПЛ против «Саутгемптона». «Орлы» победили с минимальным счетом — 1:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 1:0 (1:0)
Гол: Заа, 13.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Уорд, Митчелл, Макартур, Дж.Маккарти (Л.Миливоевич, 74), Куяте, Шлупп (Эзе, 81), Таунсенд, Айю, Заа.
«Саутгемптон»: А.Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек (Вестергор, 46), Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Смоллбоун (М.Дженепо, 77), Редмонд, Ингс, Адамс (Ш.Лонг, 85).
Предупреждения: Шлупп, 41. Уокер-Питерс, 51. Дж.Маккарти, 58.
Судья: Мосс (Англия).
12 сентября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/