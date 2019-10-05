«Кристал Пэлас» обыграл «Вест Хэм» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Кристал Пэлас» обыграл «Вест Хэм» в 8-м туре чемпионата Англии. Это позволило команде Роя Ходжсона подняться на четвертое место в таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (0:0)

Голы: Алле, 54 (1:0). ван Анхолт, 63 — с пенальти (1:1). Айю, 87 (1:2).

«Вест Хэм»: Роберто, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл (Сабалета, 84), Диоп, Нобл, Лансини (Пабло Форнальс, 68), Райс, Ярмоленко (Уилшир, 78), Алле, Фелипе Андерсон.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Келли, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Таунсенд, 82), Маккарти, Куяте, Шлупп, Айю (Бентеке, 90), Заа.

Предупреждения: Ярмоленко, 44. Уорд, 51. Алле, 61. Фредерикс, 86. Бентеке, 90+6.

Судья: Оливер.

5 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».