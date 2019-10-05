«Кристал Пэлас» обыграл «Вест Хэм» и поднялся в зону Лиги чемпионов
«Кристал Пэлас» обыграл «Вест Хэм» в 8-м туре чемпионата Англии. Это позволило команде Роя Ходжсона подняться на четвертое место в таблице.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
8-й тур
«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (0:0)
Голы: Алле, 54 (1:0). ван Анхолт, 63 — с пенальти (1:1). Айю, 87 (1:2).
«Вест Хэм»: Роберто, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл (Сабалета, 84), Диоп, Нобл, Лансини (Пабло Форнальс, 68), Райс, Ярмоленко (Уилшир, 78), Алле, Фелипе Андерсон.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Келли, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Таунсенд, 82), Маккарти, Куяте, Шлупп, Айю (Бентеке, 90), Заа.
Предупреждения: Ярмоленко, 44. Уорд, 51. Алле, 61. Фредерикс, 86. Бентеке, 90+6.
Судья: Оливер.
5 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/