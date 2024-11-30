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Сегодня, 20:04

«Ньюкасл» не удержал победу над «Кристал Пэлас»

Руслан Минаев
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«Ньюкасл» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура АПЛ — 1:1.

У гостей автогол забил Марк Гехи. В концовке игры хозяева отыгрались благодаря мячу Даниэля Муньоса.

«Ньюкасл» с 19 очками занимает 10-е место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 9 очками — на 17-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
30 нояб, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:1
Ньюкасл Юнайтед

В параллельных играх «Ноттингем Форест» дома победил «Ипсвич Таун» — 1:0, «Брентфорд» разгромил «Лестер» со счетом 4:1, «Борнмут» на выезде был сильнее «Вулверхэмптона» — 4:2.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
30 нояб, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:4
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
30 нояб, 18:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:0
Ипсвич
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
30 нояб, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
4:1
Лестер

ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ипсвич Таун
ФК Кристал Пэлас
ФК Лестер
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
3
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
4
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
5
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
8
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
9
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
10
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
11
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
12
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
13
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
14
 Вест Хэм 12 4 3 5 15-19 15
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 1 : 1
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 4 : 1
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 1 : 1
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 1 : 0
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 2 : 4
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 - : -
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 10 1 2
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