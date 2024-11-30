«Ньюкасл» не удержал победу над «Кристал Пэлас»

«Ньюкасл» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура АПЛ — 1:1.

У гостей автогол забил Марк Гехи. В концовке игры хозяева отыгрались благодаря мячу Даниэля Муньоса.

«Ньюкасл» с 19 очками занимает 10-е место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 9 очками — на 17-й строчке.

В параллельных играх «Ноттингем Форест» дома победил «Ипсвич Таун» — 1:0, «Брентфорд» разгромил «Лестер» со счетом 4:1, «Борнмут» на выезде был сильнее «Вулверхэмптона» — 4:2.