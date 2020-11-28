«Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» проиграл «Ньюкаслу» в 10-м туре чемпионата Англии (0:2).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:0)
Голы: Уилсон, 88 (0:1). Жоэлинтон, 89 (0:2).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Данн, ван Анхолт, Клайн, Макартур (Батшуайи, 82), Куяте, Шлупп, Эзе, Таунсенд (Ридевалд, 67), Айю (Бентеке, 66).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Манкильо, Льюис, Шелви, Хендрик, Альмирон (Ритчи, 68), Ш.Лонгстафф, Уилсон, Жоэлинтон (Шер, 90+3).
Предупреждения: Фернандес, 17. Ш.Лонгстафф, 60. Данн, 77. Шлупп, 90+2.
Судья: Скотт.
27 ноября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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