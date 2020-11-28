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«Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас»

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«Кристал Пэлас» проиграл «Ньюкаслу» в 10-м туре чемпионата Англии (0:2).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:0)

Голы: Уилсон, 88 (0:1). Жоэлинтон, 89 (0:2).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Данн, ван Анхолт, Клайн, Макартур (Батшуайи, 82), Куяте, Шлупп, Эзе, Таунсенд (Ридевалд, 67), Айю (Бентеке, 66).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Манкильо, Льюис, Шелви, Хендрик, Альмирон (Ритчи, 68), Ш.Лонгстафф, Уилсон, Жоэлинтон (Шер, 90+3).

Предупреждения: Фернандес, 17. Ш.Лонгстафф, 60. Данн, 77. Шлупп, 90+2.

Судья: Скотт.

27 ноября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

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