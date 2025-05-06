«Ноттингем Форест» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

«Ноттингем Форест» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ — 1:1.

У гостей забитый мяч на счету защитника Мурилло (64-я). У хозяев единственный гол забил полузащитник Эберечи Эзе с пенальти (60-я).

«Ноттингем Форест» набрал 61 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» с 46 баллами — на 12-й строчке.