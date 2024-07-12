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Сегодня, 09:33

«Кристал Пэлас» не намерен продавать Эзе

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе останется в лондонском клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, в клубе не намерены расставаться с 26-летним англичанином, несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Эзе провел 31 матч, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

ФК Кристал Пэлас
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