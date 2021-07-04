«Кристал Пэлас» назначил Патрика Виейра на пост главного тренера
15:05
«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил, что Патрик Виейра назначен на пост главного тренера клуба. Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано до 2024 года.
В прошедшем сезоне лондонцы заняли 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
Последним местом работы Виейра была «Ницца». Он руководил командой с лета 2018 года по зиму 2020 года.
Француз в качестве игрока по три раза становился чемпионом Англии и Италии, пять раз выигрывал Кубок Англии, три раза — Суперкубок Англии, два раза — Суперкубок Италии. Вместе со сборной Франции Виейра становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также выигрывал Кубок конфедераций (2001).
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