«Кристал Пэлас» назначил Патрика Виейра на пост главного тренера

«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил, что Патрик Виейра назначен на пост главного тренера клуба. Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано до 2024 года.

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We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ??#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 4, 2021

В прошедшем сезоне лондонцы заняли 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Последним местом работы Виейра была «Ницца». Он руководил командой с лета 2018 года по зиму 2020 года.

Француз в качестве игрока по три раза становился чемпионом Англии и Италии, пять раз выигрывал Кубок Англии, три раза — Суперкубок Англии, два раза — Суперкубок Италии. Вместе со сборной Франции Виейра становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также выигрывал Кубок конфедераций (2001).