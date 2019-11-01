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«Кристал Пэлас» намерен вложить в развитие академии 20 миллионов фунтов

12:29
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«Кристал Пэлас» представил планы строительства академии клуба, которая обойдется ему в 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Клуб надеется выигрывать борьбу за талантов из Южного Лондона. Более 14 процентов англичан в АПЛ происходят именно из этого района, а некоторые выходцы из него играют за рубежом — например, Джейдон Санчо и Адемола Лукман.

Клуб пока ожидает разрешение на строительство. Академию планируют возвести в пригороде, на земле, которая ранее принадлежала банкам.

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