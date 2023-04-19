«Кристал Пэлас» намерен продлить контракт с 75-летним Ходжсоном

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон может продолжить руководить командой, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство лондонского клуба готово продлить контракт с 75-летним англичанином до лета 2024 года.

Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла три матча из трех.