«Кристал Пэлас» намерен продлить контракт с 75-летним Ходжсоном
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон может продолжить руководить командой, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, руководство лондонского клуба готово продлить контракт с 75-летним англичанином до лета 2024 года.
Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла три матча из трех.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74-31
|74
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
4
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|
5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|
6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|
7
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
8
|Ливерпуль
|30
|13
|8
|9
|56-36
|47
|
9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|
10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|
13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|
14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|
15
|Вест Хэм
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|8
|16
|40-60
|29
|
17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|
18
|Нот. Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|
19
|Лестер
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|
20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|- : -
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|- : -
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|- : -
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.04
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|23.04
|18:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|29
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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