«Кристал Пэлас» может усилиться форвардом «Арсенала»
03:47
«Кристал Пэлас» претендует на нападающего «Арсенала» Риса Нелсона, сообщает The Sun.
По информации источника, «орлы» могут арендовать 21-летнего англичанина на сезон-2021/22.
В сезоне-2020/21 Нелсон провел 9 матчей за основную команду «Арсенала», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/15747201/arsenal-nelson-crystal-palace-vieira-loan-transfer/
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