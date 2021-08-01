«Кристал Пэлас» может усилиться форвардом «Арсенала»

«Кристал Пэлас» претендует на нападающего «Арсенала» Риса Нелсона, сообщает The Sun.

По информации источника, «орлы» могут арендовать 21-летнего англичанина на сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Нелсон провел 9 матчей за основную команду «Арсенала», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.