«Кристал Пэлас» может продать Гехи в летнее трансферное окно

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш заявил, что клуб, возможно, будет вынужден рассмотреть возможность продажи капитана Марка Гехи этим летом. Контракт с 25-летним англичанином действует до 30 июня 2026 года.

«Да. Я имею в виду, что нам, конечно, пришлось бы это сделать. Для игроков такого уровня уходить бесплатно — это проблема. К сожалению, в этом нет никаких сомнений. У нас было одно предложение [прошлым летом], но Йоахим [Андерсен] перешел [в «Фулхэм»], и мы не могли позволить себе потерять их обоих. Затем, в январе, у нас было еще одно предложение, но это тоже была сложная ситуация, и у игрока была своя точка зрения на этот счет.

Так что нам просто нужно посмотреть, что произойдет, но для этого нужен новый контракт или какое-то решение.

Если вы не заботитесь о том, чтобы оживить команду, вы не заботитесь о завтрашнем дне, никогда, вы просто откладываете все на потом», — цитирует Пэриша ESPN.

В сезоне-2024/25 Гехи в 44 матчах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Он играет за «Кристал Пэлас» с июня 2021 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.