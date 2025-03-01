«Кристал Пэлас» обыграл «Миллуол» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
«Кристал Пэлас» дома победил «Миллуол» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 3:1.
Хозяева остались в большинстве уже в начале встречи — на восьмой минуте голкипер гостей Лиэм Робертс влетел в голову форварда лондонцев Жан-Филиппа Матета и получил красную карточку.
Победу хозяевам принесли автогол (33-я минута), а также забитые мячи Даниэля Муньоса (40-я) и Эдди Нкетии (82-я).
Единственный мяч гостей на счету Уэса Хардинга (45+13-я).
«Кристал Пэлас» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. «Миллуол» вылетел из турнира.
В параллельном матче «Престон» на своем поле разгромил «Бернли» — 3:0.
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12
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14
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|0-0
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15
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|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0
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19
|Ипсвич
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|21.08
|22:00
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|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
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|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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