«Кристал Пэлас» обыграл «Миллуол» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Кристал Пэлас» дома победил «Миллуол» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 3:1.

Хозяева остались в большинстве уже в начале встречи — на восьмой минуте голкипер гостей Лиэм Робертс влетел в голову форварда лондонцев Жан-Филиппа Матета и получил красную карточку.

Победу хозяевам принесли автогол (33-я минута), а также забитые мячи Даниэля Муньоса (40-я) и Эдди Нкетии (82-я).

Единственный мяч гостей на счету Уэса Хардинга (45+13-я).

«Кристал Пэлас» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. «Миллуол» вылетел из турнира.

Кубок Англии. 1/8 финала.

01 марта 2025, 15:15. Селхерст Парк (Лондон)

В параллельном матче «Престон» на своем поле разгромил «Бернли» — 3:0.