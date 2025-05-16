«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии в субботу, 17 мая. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матча не будет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок Англии. Финал.

17 мая 2025, 18:30. Уэмбли (Лондон)

В 1/2 финала турнира «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0, а «Манчестер Сити» выбил из борьбы за кубок «Ноттингем Форест» — 2:0.

Действующий чемпион Кубка страны — «Манчестер Юнайтед».

«Ман Сити» в третий раз подряд выходит в финал турнира. В сезоне-2022/23 небесно-голубые взяли трофей, обыграв «МЮ» в решающем матче со счетом 2:1.