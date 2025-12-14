«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Кристал Пэлас», «Астон Вилла» победила «Вест Хэм»
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ — 3:0.
У гостей дважды забил Эрлинг Холанн, еще один гол на счету Фила Фодена.
«Манчестер Сити» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице чемпионата Англии-2025/26 с 34 очками. «Кристал Пэлас» идет на пятой строчке с 26 очками.
В параллельном матче «Астон Вилла» в гостях победила «Вест Хэм» — 3:2.
У хозяев забили Матеуш Фернандеш и Джаррод Боуэн. У гостей дважды отличился Морган Роджерс, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Вест Хэма» Константинос Мавропанос.
«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками, «Вест Хэм» идет на 18-й строчке с 13 очками.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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