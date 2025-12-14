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14 декабря 2025, 18:57

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Кристал Пэлас», «Астон Вилла» победила «Вест Хэм»

Фото Reuters

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ — 3:0.

У гостей дважды забил Эрлинг Холанн, еще один гол на счету Фила Фодена.

«Манчестер Сити» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице чемпионата Англии-2025/26 с 34 очками. «Кристал Пэлас» идет на пятой строчке с 26 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 16-й тур.
14 декабря 2025, 17:00. Селхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас
0:3
Манчестер Сити

В параллельном матче «Астон Вилла» в гостях победила «Вест Хэм» — 3:2.

У хозяев забили Матеуш Фернандеш и Джаррод Боуэн. У гостей дважды отличился Морган Роджерс, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Вест Хэма» Константинос Мавропанос.

«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками, «Вест Хэм» идет на 18-й строчке с 13 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 16-й тур.
14 декабря 2025, 17:00. Лондон Стэдиум (Лондон)
Вест Хэм
2:3
Астон Вилла
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Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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