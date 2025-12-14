«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Кристал Пэлас», «Астон Вилла» победила «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ — 3:0.

У гостей дважды забил Эрлинг Холанн, еще один гол на счету Фила Фодена.

«Манчестер Сити» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице чемпионата Англии-2025/26 с 34 очками. «Кристал Пэлас» идет на пятой строчке с 26 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 16-й тур.

14 декабря 2025, 17:00. Селхерст Парк (Лондон)

В параллельном матче «Астон Вилла» в гостях победила «Вест Хэм» — 3:2.

У хозяев забили Матеуш Фернандеш и Джаррод Боуэн. У гостей дважды отличился Морган Роджерс, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Вест Хэма» Константинос Мавропанос.

«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками, «Вест Хэм» идет на 18-й строчке с 13 очками.