«Кристал Пэлас» встретится с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии в субботу, 17 мая. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: трансляция финала Кубка Англии в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями противостояния «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матча не будет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок Англии. Финал.

17 мая 2025, 18:30. Уэмбли (Лондон)

В полуфинале Кубка страны орлы уверенно победили «Астон Виллу» (3:0), а небесно-голубые выбили из борьбы за трофей «Ноттингем Форест» — 2:0.

Действующий чемпион Кубка Англии — «Манчестер Юнайтед».