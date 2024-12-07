«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 15-го тура АПЛ — 2:2.

У горожан голами отметились Эрлин Холанн и Рико Льюис. За хозяев мячи забили Даниель Муньос и Максанс Лакруа.

«Сити» с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Льюиса, заработавшего вторую желтую карточку.

Команда Хосепа Гвардиолы с 27 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей и поднялся на 16-ю строчку в АПЛ.

В параллельном матче дня «Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» со счетом 1:0, а «Брентфорд» нанес поражение «Ньюкаслу» (4:2).