«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» сыграют в Суперкубке Англии в воскресенье, 10 августа. Начало матча на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) — в 17.00 по московскому времени.

Суперкубок Англии. .

10 августа, 17:00. Wembley (Лондон)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают английский футбол. Трансляции в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Ливерпуль» — чемпион Англии сезона-2024/25. «Кристал Пэлас» — обладатель Кубка Англии-2024/25. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».