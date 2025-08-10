Футбол
10 августа, 09:00

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: во сколько начало и где смотреть трансляцию Суперкубка Англии

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» сыграют Суперкубке Англии 10 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» сыграют в Суперкубке Англии в воскресенье, 10 августа. Начало матча на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) — в 17.00 по московскому времени.

Суперкубок Англии. .
10 августа, 17:00. Wembley (Лондон)
Кристал Пэлас
2:2
Ливерпуль

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают английский футбол. Трансляции в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Ливерпуль» — чемпион Англии сезона-2024/25. «Кристал Пэлас» — обладатель Кубка Англии-2024/25. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».

ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
«Эвертон» продолжает переговоры об аренде Грилиша

Салах призвал УЕФА рассказать о причине смерти «палестинского Пеле»
