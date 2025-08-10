«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: во сколько начало и где смотреть трансляцию Суперкубка Англии
«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» сыграют Суперкубке Англии 10 августа
«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» сыграют в Суперкубке Англии в воскресенье, 10 августа. Начало матча на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» можно в нашем матч-центре.
В России официально не показывают английский футбол. Трансляции в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
«Ливерпуль» — чемпион Англии сезона-2024/25. «Кристал Пэлас» — обладатель Кубка Англии-2024/25. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».
Положение команд
