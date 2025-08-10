«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» встретятся в матче Суперкубка Англии

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» встретятся в матче Суперкубка Англии в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

Ключевые события игры «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Суперкубок Англии. .

10 августа, 17:00. Wembley (Лондон)

В России нет официальной трансляции матча за суперкубок, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии, мерсисайдцы набрали 84 очка в 38 турах АПЛ-2024/25. «Кристал Пэлас» выиграл Кубок страны, победив в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В мае «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (1:1) в заключительном туре английской премьер-лиги.