«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» встретятся в рамках 6-го тура чемпионата Англии в субботу, 27 сентября. Матч пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.

27 сентября, 17:00. Selhurst Park (Лондон)

По итогам 5-ти туров премьер-лиги команда из Лондона набрала девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а красные с 15-ю баллами идут на первой строчке чемпионата.