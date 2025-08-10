Футбол
10 августа, 19:16

«Ливерпуль» в серии пенальти проиграл «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии — 2:2 (пенальти 2:3).

Счет на 4-й минуте открыл новичок «Ливерпуля» Юго Экитике. На 17-й минуте лондонцы отыгрались, отличился Жан-Филипп Матета. Спустя 4 минуты забил еще один новичок мерсисайдцев Джереми Фримпонг, но «Ливерпуль» не сумел удержать победу в основное время — на 77-й минуте Исмаила Сарр перевел игру в овертайм.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Кристал Пэлас» — 3:2. Свои попытки у «Ливерпуля» не реализовали Мохамед Салах, Алексис Макаллистер и Харви Эллиотт.

Лондонский клуб впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Англии.

Суперкубок Англии. .
10 августа, 17:00. Wembley (Лондон)
Кристал Пэлас
2:2
Ливерпуль

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
  • serkonol

    спасибо за инфо, матч не смотрел.

    11.08.2025

  • Berkut-7

    Ливерпуль совершенно не в форме , игроки буд-то каждый сам по себе , за счёт индивидуалки где-то, что-то создавали и не более того , Ливерпуль мог проиграть и в основное время, а гол Фримпонга просто удача, слишком коварная траектория за шиворот Хендерсону получилась .....вообщем Ливерпуль и близко не похож на клуб который потратил больше всех в мире.

    10.08.2025

  • inspire

    с чего вдруг записной аутсайдер? в финале кубка щелкнул Мансити, в последнем туре сыграл с Ливером 1-1, по итогам чемпионата был выше МЮ и Тотенхема ... хотел я сделать ставку на этот матч, но потом решил, что ну его нах )))

    10.08.2025

  • ali_baba

    Ю-нева-вок-элонщикам отлично первый же трофей обломали. Так держать! :)

    10.08.2025

  • serkonol

    с гголовой всё в порядке?)))

    10.08.2025

  • serkonol

    не стал бы делать скорополительных выводов.

    10.08.2025

  • serkonol

    !!!

    10.08.2025

  • serkonol

    матч не смотрел. у ливерпуля всё так плохо?

    10.08.2025

  • Pol Pol

    Команду ... придётся долепливать сызнова. Один погиб, другие ушли ... плохо ! Кого то приобрели, как впишутся, тока время покажет, а продуть по пенашкам, да хоть .... Ипсвичу ! Это не показатель, к тому же, у них такого добра, хоть жопой ешь .... это не есть сезонная цель. Главное стартануть хорошо и Борнмуту хорошо харю начистить, вот это будет куда как важнее ! А Хрусталей ... поздравляю, пущай владеют.

    10.08.2025

  • Футболист Сапогов

    А цена Вирца намного меньше))) Где-то в диапазоне 30-50, не больше)) И это я еще кажется завысил немного))

    10.08.2025

  • Adminni

    Вирц в Баере был просто космосом, а в Левере бледная тень, хотя вроде немцы не склонны к резким перепадам. В конкретном матче я думаю игроки Ливера просто недооценили соперника. КП был годами был лифтером и что они творят последний год конечно удивительно, по сути заняли место Лестера

    10.08.2025

  • resifi

    Ливер как был днищем , так и остался ! Кристал Пэлес с победой!!!!

    10.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Классная кубковая игра, где записной аутсайдер хлестко щелкнул по носу "сильного мира сего"!

    10.08.2025

  • Berkut-7

    ПО -моему самый главный человек в Ливерпуле это Гравенберг , без него Ливерпуль очень странно играет.

    10.08.2025

  • Berkut-7

    На 300+ миллионов Ливерпуль закупился, а даже хрусталь обыграть не может, оказывается это не только российская болезнь)) Вирца просто на поле не было, какие-там 125 лямов , играл по цене 1.5 ляма.

    10.08.2025

  • Адекватный спартач

    Салах знатно "исполнил" Баджо. Ну а серию выиграла бутылка Хендерсона :slight_smile:

    10.08.2025

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: трансляция матча Суперкубка Англии онлайн

    Гласнер отреагировал на победу «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 8
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 6
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Квилиндси Хартман
    Квилиндси Хартман

    Бернли

    		 4
    И К Ж
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 8 1 2
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 8 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 10 1 2
    Вся статистика

