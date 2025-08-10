«Ливерпуль» в серии пенальти проиграл «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии

Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии — 2:2 (пенальти 2:3).

Счет на 4-й минуте открыл новичок «Ливерпуля» Юго Экитике. На 17-й минуте лондонцы отыгрались, отличился Жан-Филипп Матета. Спустя 4 минуты забил еще один новичок мерсисайдцев Джереми Фримпонг, но «Ливерпуль» не сумел удержать победу в основное время — на 77-й минуте Исмаила Сарр перевел игру в овертайм.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Кристал Пэлас» — 3:2. Свои попытки у «Ливерпуля» не реализовали Мохамед Салах, Алексис Макаллистер и Харви Эллиотт.

Лондонский клуб впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Англии.