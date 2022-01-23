«Ливерпуль» в гостях победил «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии победил «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

В состве «красных» голы забили Вирджил ван Дайк, Алекс Окслейд-Чемберлен и Фабиньо (с пенальти).

У «Кристал Пэлас» гол забил Одсонн Эдуард.

«Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии. «Кристал Пэлас» — 13-й.