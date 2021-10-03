«Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью, «Вест Хэм» обыграл «Брентфорд»
«Кристал Пэлас» и «Лестер» забили по два гола друг другу в матче 7-го тура АПЛ. В другом матче чемпионата Англии «Вест Хэм» обыграл «Брентфорд» (2:1).
«Брентфорд» (12) занимает 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (12) после 7 туров — на 9-м месте, «Лестер» (8) — на 13-й позиции, «Кристал Пэлас» (7) расположился на 14-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Кристал Пэлас» — «Лестер» — 2:2 (0:2)
Голы: Ихеаначо, 31 (0:1). Варди, 37 (0:2). Олисе, 61 (1:2). Шлупп, 72 (2:2).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Дж.Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич, Галлахер (Шлупп, 71), Айю (Олисе, 53), Заа, Эдуар (Бентеке, 85).
«Лестер»: Шмейхель, Бертранд, Вестергор, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Барнс, Чудхури (Сумаре, 59), Варди, Ихеаначо (Мэддисон, 71), Лукман (Олбрайтон, 80).
Предупреждения: Бертранд, 29. Тилеманс, 46. Андерсен, 78. Макартур, 83. Барнс, 90+4.
Судья: Тэйлор (Англия).
3 октября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
«Вест Хэм Юнайтед» — «Брентфорд» — 1:2 (0:1)
Голы: Мбеумо, 20 (0:1). Боуэн, 80 (1:1). Висса, 90+4 (1:2).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама, Боуэн.
«Брентфорд»: Райя, Йергенсен, Янссон, Хенри, Пиннок, Нергор, Баптист (Йенсен, 29), Оньека (Бидструп, 82), Тони, Канос, Мбеумо (Висса, 82).
Предупреждения: Зума, 35. Нергор, 69. Канос, 84. Йергенсен, 85. Райс, 90+2.
Судья: Бэнкес (Англия).
3 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю