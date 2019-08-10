Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Англии. "Кристал Пэлас" и "Эвертон" сыграли вничью – 0:0.
"Брайтон & Хоув" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0. "Борнмут" и "Шеффилд" победители не выявили – 1:1.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
1-й тур
"Кристал Пэлас" – "Эвертон" – 0:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Миливоевич, Майер, Бентеке (Уикхэм, 83), Таунсенд, Айю (Заа, 65).
"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен, Сигурдссон (Дэйвис, 79), Андре Гомеш (Гбамен, 45+1), Бернард, Калверт-Льюин (М.Кин, 69), Ришарлисон.
Предупреждения: Майер, 38. Бернард, 52. Шнейдерлен, 54. Миливоевич, 55.
Удаление: Шнейдерлен, 76.
Судья: Мосс (Англия).
10 августа. Лондон. Стадион "Селхерст Парк".
"Уотфорд" – "Брайтон & Хоув" – 0:3 (0:1)
Голы: Дукуре, 28 – в свои ворота (0:1). Андоне, 65 (0:2). Мопей, 77 (0:3).
"Уотфорд": Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Доусон, Холевас, Капуэ, Дукуре, Хьюз, Дини, Деулофеу (Перейра, 46), Грэй (Саксесс, 75).
"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Берн, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч (Бернарду, 90+2), Локадиа (Мопей, 64), Маррей (Андоне, 64).
Предупреждение: Данк, 88.
Судья: Поусон (Англия).
10 августа. Уотфорд. Стадион "Викаредж Роуд".
"Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед" – 1:1 (0:0)
Голы: Мефам, 62 (1:0). Шарп, 88 (1:1).
"Борнмут": Рамсдейл, Смит, Аке, Кук, Рико, Мефам, Лерма, Биллинг, Кинг, Фрэйзер, К.Уилсон (Соланке, 90).
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем (Шарп, 82), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Фримен, 78), Макголдрик (Макберни, 63), Робинсон.
Предупреждения: Смит, 43. Фрэйзер, 64. Флек, 78.
Судья: Френд (Англия).
10 августа. Борнмут. Стадион "Дин Корт".
"Бернли" - "Саутгемптон" - 3:0 (0:0)
Голы: Барнс, 63 (1:0). Барнс, 70 (2:0). Гвюдмундссон, 75 (3:0).
"Бернли": Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Вуд, Гвюдмундссон, Барнс (Леннон, 84), Макнейл (Родригес, 84).
"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Вестергор, Стивенс (Хейбьерг, 73), Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд, Ингс (Обафеми, 66), Адамс (Буфаль, 73).
Судья: Скотт (Англия).
10 августа. Бернли. Стадион "Терф Мур".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/