«Кристал Пэлас» хочет заключить новый контракт с Ходжсоном
14:45
«Кристал Пэлас» намерен продлить контракт с главным тренером Роем Ходжсоном. Действующий контракт 72-летнего специалиста истекает в конце этого сезона, сообщает The Telegraph.
В феврале этого года Ходжсон стал самым возрастным тренером, когда-либо работавшим в английской премьер-лиге, покорив принадлежавшее Бобби Робсону достижение.
В данный момент «Кристал Пэлас» занимает шестую позицию в премьер-лиге, одержав четыре победы в 10 первых матчах этого сезона и набрав 15 очков.
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