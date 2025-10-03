«Кристал Пэлас» хочет продлить контракт с Гласнером после серии из 19 матчей без поражений

«Кристал Пэлас» ведет переговоры с главным тренером Оливером Гласнером по поводу продления контракта, сообщает Sky Sports News.

По информации источника, первые обсуждения с 51-летним австрийцем прошли позитивно. Сам Гласнер хотел бы получить от клуба заверения в серьезности намерений клуба развивать уже достигнутый успех.

Действующий контракт Гласнера с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В четверг, 2 октября, «Кристал Пэлас» обыграл киевское «Динамо» (2:0) в 1-м туре общего этапа Лиги конференций и продлил беспроигрышную серию до 19 матчей.