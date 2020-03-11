«Кристал Пэлас» хочет приобрести Батшуайи у «Челси»

«Кристал Пэлас» готовит предложение по нападающему «Челси» Миши Батшуайи, сообщает Daily Express.

По информации издания, «орлы» рассчитывают приобрести 26-летнего бельгийца летом, а «Челси» готов расстаться с игроком. Батшуайи уже выступал за «Кристал Пэлас» во второй половине сезона 2018/19 на правах аренды. Тогда бельгиец забил за команду 6 голов в 13 матчах.

В сезоне-2019/20 на счету Батшуайи 6 мячей и 2 результативных передачи в 24 встречах за «Челси». Контракт форварда с «синими» действует до конца июня 2021 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.