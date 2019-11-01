«Кристал Пэлас» хочет арендовать Брюстера

«Кристал Пэлас» претендует на нападающего «Ливерпуля» Риана Брюстера. Лондонский клуб готов арендовать зимой 19-летнего англичанина, сообщает The Guardian.

В этом сезоне Брюстер принял участие в обоих матчах «красных» в Кубке английской лиги — против «МК Донс» и «Арсенала», — но в премьер-лиге не сыграл ни минуты. На игрока претендуют многие клубы, включая «Суонси», «Бристоль Сити» и представителей чемпионата Германии.

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