«Астон Вилла» разгромила «Борнмут» в матче АПЛ

В чемпионате Англии завершились четыре матча 11-го тура.

«Астон Вилла» разгромила «Борнмут» со счетом 4:0. Голы забили Эмилиано Буэндия, Амаду Онана, Росс Баркли и Дониэлл Мален.

«Астон Вилла» набрала 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» (18 очков) — девятый.

«Кристал Пэлас» и «Брайтон» сыграли вничью — 0:0. Команды занимают 10-е и 11-е места соответственно.

«Ноттингем Форест» дома победил «Лидс» — 3:1. «Брентфорд» в большинтсве обыграл «Ньюкасл» — 3:1.

09 ноября, 17:00. Selhurst Park (Лондон)

09 ноября, 17:00. Villa Park (Бирмингем)

09 ноября, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)