9 ноября, 19:05

«Астон Вилла» разгромила «Борнмут» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

В чемпионате Англии завершились четыре матча 11-го тура.

«Астон Вилла» разгромила «Борнмут» со счетом 4:0. Голы забили Эмилиано Буэндия, Амаду Онана, Росс Баркли и Дониэлл Мален.

«Астон Вилла» набрала 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» (18 очков) — девятый.

«Кристал Пэлас» и «Брайтон» сыграли вничью — 0:0. Команды занимают 10-е и 11-е места соответственно.

«Ноттингем Форест» дома победил «Лидс» — 3:1. «Брентфорд» в большинтсве обыграл «Ньюкасл» — 3:1.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.
09 ноября, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:0
Брайтон
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.
09 ноября, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
4:0
Борнмут
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.
09 ноября, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:1
Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.
09 ноября, 17:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
3:1
Лидс
ФК Астон Вилла
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
ФК Лидс
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
