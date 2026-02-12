12 февраля, 00:35

«Кристал Пэлас» на своем поле проиграл «Бернли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Башир Хамфрис радуется забитому голу.
Фото Reuters

«Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Бернли» в матче 26-го тура чемпионата Англии — 2:3. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк».

В первом тайме нападающий лондонской команды Йерген Странн Ларсен оформил дубль. Гости перед перерывом забили 3 гола за 7 минут — отличились Ханнибал Межбри и Джейдон Энтони, а также в свои ворота мяч срезал Джефферсон Лерма.

«Бернли» набрал 18 очков и идет на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» занимает 13-е место — 32 очка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 26-й тур.
11 февраля, 22:30. Селхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас
2:3
Бернли
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 37 25 7 5 69-26 82
2
 Ман. Сити 37 23 9 5 76-33 78
3
 МЮ 37 19 11 7 66-50 68
4
 Астон Вилла 37 18 8 11 54-48 62
5
 Ливерпуль 37 17 8 12 62-52 59
6
 Борнмут 37 13 17 7 57-53 56
7
 Брайтон 37 14 11 12 52-43 53
8
 Челси 37 14 10 13 57-50 52
9
 Брентфорд 37 14 10 13 54-51 52
10
 Сандерленд 37 13 12 12 40-47 51
11
 Эвертон 37 13 10 14 47-49 49
12
 Ньюкасл 37 14 7 16 53-53 49
13
 Фулхэм 37 14 7 16 45-51 49
14
 Лидс 37 11 14 12 49-53 47
15
 Кр. Пэлас 37 11 12 14 40-49 45
16
 Нот. Форест 37 11 10 16 47-50 43
17
 Тоттенхэм 37 9 11 17 47-57 38
18
 Вест Хэм 37 9 9 19 43-65 36
19
 Бернли 37 4 9 24 37-74 21
20
 Вулверхэмптон 37 3 10 24 26-67 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ - : -
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон - : -
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал - : -
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл - : -
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд - : -
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла - : -
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут - : -
24.05 18:00 Сандерленд – Челси - : -
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон - : -
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Манчестер Сити

 16
П
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед

 20
Райан Шерки
Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Вест Хэм

 10
И К Ж
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Челси

 32 1 11
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур

 34 1 9
Вся статистика

