«Кристал Пэлас» на своем поле проиграл «Бернли»
«Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Бернли» в матче 26-го тура чемпионата Англии — 2:3. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк».
В первом тайме нападающий лондонской команды Йерген Странн Ларсен оформил дубль. Гости перед перерывом забили 3 гола за 7 минут — отличились Ханнибал Межбри и Джейдон Энтони, а также в свои ворота мяч срезал Джефферсон Лерма.
«Бернли» набрал 18 очков и идет на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» занимает 13-е место — 32 очка.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|
2
|Ман. Сити
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|
3
|МЮ
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|
4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|
5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|
6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|
7
|Брайтон
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|
8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|
10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|
11
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|
12
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|
13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|
14
|Лидс
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|
15
|Кр. Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|
16
|Нот. Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|
17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|
18
|Вест Хэм
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|
19
|Бернли
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|
20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|18:00
|Брайтон – МЮ
|- : -
|24.05
|18:00
|Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|24.05
|18:00
|Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|24.05
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.05
|18:00
|Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|24.05
|18:00
|Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|24.05
|18:00
|Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|24.05
|18:00
|Сандерленд – Челси
|- : -
|24.05
|18:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|24.05
|18:00
|Вест Хэм – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|16
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|32
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|34
|1
|9
