«Арсенал» в гостях обыграл «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» проиграл «Арсеналу» (1:3) в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии.

Первый гол в матче забил форвард гостей Николя Пепе. В начале второго тайма Кристиан Бентеке счет сравнял. Победу «Арсеналу» в компенсированное время принес Габриэл Мартинелли. На 95-й минуте Пепе оформил дубль.

«Арсенал» имеет 58 очков и на данный момент занимает девятое место. У «Кристал Пэлас» 44 очка и 13-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:3 (0:1)

Голы: Пепе, 35 (0:1). Бентеке, 62 (1:1). Мартинелли, 90+1 (1:2). Пепе, 90+5 (1:3).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Уорд, Митчелл, Маккарти (Ридевалд, 82), Куяте, Шлупп, Бентеке (Айю, 78), Таунсенд, Заа.

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Тирни (Джака, 78), Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей (Мартинелли, 78), Смит-Роу, Сака (Эдегор, 65), Обамеянг, Пепе.

Предупреждения: Шлупп, 5. Эль-Нени, 37. Бентеке, 37.

Судья: Тэйлор (Англия).

19 мая. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».