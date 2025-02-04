«Кристал Пэлас» арендовал Чилуэлла у «Челси»

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Защитник «Челси» Бен Чилуэлл арендован «Кристал Пэлас» сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 28-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Чилуэлл провел один матч в Кубке английской лиги.