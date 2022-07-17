Криштиану Роналду заявил, что не собирается возвращаться в «Спортинг» этим летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опроверг информацию, что этим летом может вернуться в «Спортинг».

Он назвал все подобные слухи «лживой информацией», пишет A Bola.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роналду может перейти в «Баварию» или «Челси», так как хочет выступать в Лиге чемпионов.

Контракт Криштиану с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 37-летнего игрока в 30 миллионов евро.

Португалец выступал за «Спортинг» с 1997 по 2003 год.