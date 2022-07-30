Криштиану Роналду возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед». Игрок готовится принять участие в товарищеском матче против «Райо Вальекано», который пройдет в воскресенье, 31 августа.

Криштиану не принял участия ни в одном из пяти прошедших товарищеских матчей клуба в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.