Криштиану Роналду в четвертый раз в сезоне признан лучшим игроком месяца «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в апреле, сообщает сайт клуба.

37-летний португалец был признан лучшим игроком месяца в «МЮ» второй раз подряд. Всего же это четвертая подобная награда форварда в этом сезоне.

Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. 1 мая сообщалось, что 37-летний португалец может вернуться в «Реал».

В текущем сезоне Криштиану Роналду забил 23 гола и отдал 3 передачи в 36 матчах за «МЮ».