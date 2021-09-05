Криштиану Роналду установил рекорд по продажам футболок
17:47
«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что купленный у «Ювентуса» нападающий Криштиану Роналду будет выступать за клуб под своим прежним 7-м номером.
После этого официальный онлайн-магазин атрибутики «красных дьяволов» United Direct подвергся небывалому наплыву заказов, сообщает Daily Mirror.
За первый день «Юнайтед» установил мировой рекорд по количеству продаж спортивной атрибутики в течение дня для одного онлайн-магазина за пределами Северной Америки.
По данным портала LovetheSales.com, магазин «Манчестера» получил почти 400 тысяч заказов на новую форму с номером Роналду.
Некоторым болельщикам, которые заказали футболку «МЮ» онлайн, пришло уведомление о том, что заказ будет доставлен в октябре.
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