Криштиану Роналду ушел со стадиона до окончания товарищеского матча «Ман Юнайтед». Его заменили в перерыве игры с «Райо»

Нападающий Криштиану Роналду покинул стадион по ходу товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Райо Вальекано» (1:1). 37-летний португалец покинул «Олд Траффорд» еще до окончания встречи, утверждает Daily Mail.

Роналду вышел в стартовом составе «МЮ», но был заменен сразу после перерыва.

Фанаты сфотографировали нападающего за пределами стадиона до окончания игры. 37-летний футболист покинул «Олд Траффорд» как минимум за 8 минут до конца встречи.

Роналду пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы.

Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.