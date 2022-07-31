Криштиану Роналду ушел со стадиона до окончания товарищеского матча «Ман Юнайтед». Его заменили в перерыве игры с «Райо»
Нападающий Криштиану Роналду покинул стадион по ходу товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Райо Вальекано» (1:1). 37-летний португалец покинул «Олд Траффорд» еще до окончания встречи, утверждает Daily Mail.
Роналду вышел в стартовом составе «МЮ», но был заменен сразу после перерыва.
Фанаты сфотографировали нападающего за пределами стадиона до окончания игры. 37-летний футболист покинул «Олд Траффорд» как минимум за 8 минут до конца встречи.
Роналду пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы.
Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.
В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -