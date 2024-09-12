Роналду: «Тен Хаг не имеет права говорить, что «МЮ» не может выиграть АПЛ и Лигу чемпионов»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Эрик Тен Хаг сказал, что «Манчестер Юнайтед» не может бороться за победы в АПЛ и Лиге чемпионов. Как тренер «Манчестер Юнайтед», он не может так говорить. Ты должен мысленно сказать себе: «Послушай, может быть, у нас нет такого потенциала, но я не могу этого сказать. Мы попробуем. Мы должны попытаться.

Если Тен Хаг послушает Рууда ван Нистелроя, возможно, он сможет помочь, потому что он знает клуб, а клуб должен прислушиваться к парням, которые играли за «МЮ», — сказал Роналду в новом подкасте Рио Фердинанда.

Ранее Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», забив 145 голов в 326 матчах, а также выиграв с клубом девять трофеев.