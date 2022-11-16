Криштиану Роналду: «Когда клуб уволиль Сульшера, то нужно было приглашать настоящего тренера»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь раскритиковал бывшего главного тренера команды Ральфа Рангника.

«Когда клуб уволиль Сульшера, то нужно было приглашать настоящего тренера, а не спортивного директора... Мне нравилось работать с Сульшером. Рангника же как тренера я не воспринимал», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо со ссылкой на интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану.

Рангник был назначен главным тренером «МЮ» в ноябре 2021 года. Он занимал этот пост до конца сезона-2021/22, после чего ушел на аналогичную должность в сборную Австрии.

До назначения в «МЮ» Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года.