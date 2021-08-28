Криштиану Роналду пройдет медосмотр в Португалии перед возвращением в «Манчестер Юнайтед»
В ближайшее время нападающий Криштиану Роналду пройдет медосмотр в Лиссабоне. После этого он подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
27 августа Роналду было объявлено о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед». С 2003 по 2009 год он уже выступал за английский клуб и забил 118 голов в 292 играх.
В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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