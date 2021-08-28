Криштиану Роналду пройдет медосмотр в Португалии перед возвращением в «Манчестер Юнайтед»

В ближайшее время нападающий Криштиану Роналду пройдет медосмотр в Лиссабоне. После этого он подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

27 августа Роналду было объявлено о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед». С 2003 по 2009 год он уже выступал за английский клуб и забил 118 голов в 292 играх.

В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.