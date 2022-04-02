Криштиану Роналду пропустит матч «Манчестер Юнайтед» против «Лестера»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч 31-го тура чемпионата Англии против «Лестера». Он не попал в заявку на игру.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фред, Мактомини, Бруну Фернандеш, Санчо, Эланга.

37-летний Роналду забил 18 голов во всех турнирах за «МЮ» в этом сезоне, являясь лучшим бомбардиром команды.