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Криштиану Роналду прокомментировал возвращение в «Манчестер Юнайтед»

11:59
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Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». По словам 36-летнего португальца, он с нетерпением ждет возвращения на поле в футболке «МЮ». Контракт форварда рассчитан на два сезона.

«Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, — цитирует Роналду сайт «МЮ». — Меня потрясли сообщения, которые я получил с момента объявления в пятницу. Я с нетерпением жду выхода на «Олд Траффорд» с переполненными трибунами и хочу снова увидеть всех болельщиков. Скорее бы присоединиться к команде после международных игр. Надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон».

В составе «МЮ» Роналду выступал с 2003 по 2009 год, после чего ушел в «Реал». Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Роман Шишов все материалы автора

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