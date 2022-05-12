Криштиану Роналду признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом английской премьер-лиги в апреле.

В прошлом месяце 37-летний португалец забил 5 голов в 4 матчах.

Помимо Роналду, на награду также претендовали Натан Коллинс («Бернли»), Кевин Де Брейне, Габриэль Жезус (оба — «Манчестер Сити»), Бруну Гимарайнс («Ньюкасл»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Тиагу Алькантара («Ливерпуль») и Леандро Троссар («Брайтон»).

Роналду получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ во второй раз в сезоне-2021/22. В первый раз он получил приз в сентябре 2021 года.

Кроме того, португалец установил новый рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу наград игроку месяца в АПЛ. Футболист был признан лучшим футболистом месяца в шестой раз, он опередил Уэйна Руни (5).