Роналду: «В 2021 году я почти перешел в «Манчестер Сити», но мое сердце сделало иной выбор»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, как едва не перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года. На тот момент португалец выступал за «Ювентус».

«Честно говоря, я был очень близок к переходу в «Манчестер Сити». Этот клуб очень сильно хотел подписать меня. Но, как вы знаете, история связывает меня с «Манчестер Юнайтед». Мое сердце, воспоминания о том, что я сделал для этой команды в прошлом, сыграло важную роль. И, конечно же, сэр Алекс Фергюсон. Я был удивлен интересом «Манчестер Сити», но принял осознанное решение. Мое сердце в этот момент говорило громче и сделало иной выбор.

Безусловно, все решило именно мое прошлое с «МЮ», мои отношения с фанатами и сэром Алексом Фергюсоном. Но я не могу сказать, что «Манчестер Сити» не был близок к тому, чтобы подписать меня. Я принял осознанное решение и не жалею о нем. Во время всей этой ситуации мы говорили с Фергюсоном, он сказал мне: «Нельзя, чтобы ты шел в «Сити», это невозможно». Я ответил: «Окей, босс!». Я был уверен, что принимаю хорошее решение», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». Летом 2018 года он покинул мадридский клуб и стал игроком «Ювентуса», а летом 2021 года вернулся в «МЮ».

В сезоне-2022/23 37-летний португалец забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед». 14 ноября футболист заявил, что чувствует себя преданным из-за того, как с ним сейчас обходятся в команде, а также отметил, что не относится с уважением к нынешнему главному тренеру Эрику тен Хагу.