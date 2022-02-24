Роналду поблагодарил болельщиков после матча «МЮ» с «Атлетико»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram после гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). В нем он рассказал об эмоциях от возвращения в Мадрид.

«Всегда приятно вернуться в Мадрид, один из городов, которые я могу назвать домом. Невероятные эмоции, футболисты и игра Лиги чемпионов. Мать всех клубных соревнований!

Спасибо нашим замечательным болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы будем идти вперед! Вперед, «Дьяволы»!" — написал Роналду.