Криштиану Роналду показал приз лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фотографию с призом лучшему игроку сентября в чемпионате Англии.

«Всем болельщикам, которые проголосовали за меня как за лучшего игрока месяца. Спасибо вам, ребята!» — написал Роналду.

В нынешнем сезоне АПЛ 36-летний португалец провел 4 игры и забил 3 мяча.

В список претендентов на награду также входили нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, защитник «Челси» Антонио Рюдигер, полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен и форвард «Уотфорд» Исмаила Сарр.