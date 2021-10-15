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Криштиану Роналду показал приз лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии

10:17
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фотографию с призом лучшему игроку сентября в чемпионате Англии.

«Всем болельщикам, которые проголосовали за меня как за лучшего игрока месяца. Спасибо вам, ребята!» — написал Роналду.

В нынешнем сезоне АПЛ 36-летний португалец провел 4 игры и забил 3 мяча.

В список претендентов на награду также входили нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, защитник «Челси» Антонио Рюдигер, полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен и форвард «Уотфорд» Исмаила Сарр.

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