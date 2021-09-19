Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram после победы над «Вест Хэмом»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата Англии.
«Каждая игра в премьер-лиге — это всегда потрясающая борьба за три очка. Сегодня мы получили представление обо всех препятствиях, которые мы встретим на нашем пути, но мы должны сосредоточиться на наших целях. Вместе! Сильные! Сконцентрированы! Вперед, «дьяволы»!» — написал португалец.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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